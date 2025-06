Ciclista di Siracusa morto dopo 11 giorni di agonia: sabato i funerali

E' morto dopo 11 giorni di ricovero al Cannizzaro di Catania, Gianluca Chianetta, 51 anni, siracusano, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla Ferla-Sortino, nel Siracusano, il 6 giugno scorso.

Chianetta mentre era in sella bici, venne travolto da un'auto che procedeva in direzione opposta. Il ciclista ha lottato come un leone in Rianimazione a Catania. Ma non ce l'ha fatta .Sabato per lui l'ultimo saluto. I funerali verrannp celebrati alle 10 al Santuario della Madonna delle Lacrime a SIracusa