Modica, Consiglio comunale "fiume" ma in aula troppe polemiche e scaramucce

Il Consiglio comunale di Modica, nella seduta di mercoledì sera, durata circa sei ore, ha approvato una mozione per il cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento dello Stato della Palestina, e variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2025. In aula anche numerose interrogazioni. Sull'andamento dei lavori si esprimono in maniera critica i 9 consiglieri che fanno riferimento al deputato regionale, Ignazio Abbate, in contrapposizione a quelli che sostengono la giunta Monisteri.

Il punto che più ha amareggiato i consiglieri d’opposizione è stata la bocciatura della mozione per la modifica del regolamento comunale per l’agevolazione dell’IRPEF proposta dai consiglieri della DC. "La mozione presentata in aula dai consiglieri DC sull’agevolazione Irpef, che proponeva agli amministratori il taglio delle indennità, non è stata accolta ed anzi è stata etichettata come “proposta populistica” , è stata definita dall’amministrazione come una piccola agevolazione che avrebbe coinvolto solo qualche famiglia. Una mancata opportunità per numerosi cittadini modicani in difficoltà. Sulla mozione del taglio delle indennità, tutti i consiglieri di maggioranza, dopo averla definita populista, fuffa, non hanno avuto però il coraggio di votare contro, limitandosi pilatescamente all’astensione, solo per strizzare l’occhio al popolo e ai populisti. Ancora una volta si è confermato strategico per la maggioranza di Maria Monisteri, che non ha più i numeri in aula, il voto di un consigliere del PD che continua a tenere il cero al sindaco".

Critiche anche nei confronti del presidente del massimo consesso cittadino, Maria Cristina Minardo, intervenuta più volte per togliere la parola ai consiglieri di opposizione, gestendo l’aula come fosse casa propria, in maniera non equa. I consiglieri DC hanno criticato anche il fatto che in una sola seduta siano state concentrate innumerevoli interrogazioni e ben sette punti all’ordine del giorno, sminuendo l’attività consiliare.

“Quella di mercoledì sera è stata l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione vuole zittire il consiglio” è stato denunciato dai banchi dell’opposizione.