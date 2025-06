Comiso, tenta di entrare in abitazione arrampicandosi sul balcone: arrestato

Un arresto in flagranza è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Comiso grazie alla costante presenza delle pattuglie sul territorio del Comune. I militari dell’Arma, durante un servizio di perlustrazione e controllo, sono stati inviati con urgenza sul posto dalla locale Centrale Operativa, a sua volta allertata da una richiesta di intervento pervenuta sul numero unico di emergenza da parte di un cittadino comisano residente nella periferia nord del paese, che, dall’interno della sua abitazione, aveva sentito dei rumori sospetti provenire dal balcone.

I Carabinieri di pattuglia si sono precipitati sul luogo indicato nella segnalazione ed hanno sorpreso un uomo che, dopo essersi arrampicato sul balcone dell’abitazione in questioine, stava tentando di forzare una finestra per entrare all’interno dell’appartamento. I militari intervenuti lo hanno bloccato e, dopo averlo identificato in A.A., trentasettenne vittoriese, già noto alle forze dell’ordine, lo hanno controllato e trovato in possesso di un arnese da scasso; dopo averlo preso in custodia, lo hanno condotto presso gli uffici della Stazione Carabinieri.

Il vittoriese, colto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in abitazione, è stato tratto in arresto e, terminati gli atti di rito, condotto, in regime di arresti domiciliari, presso il suo domicilio in attesa dell’udienza di convalida della misura adottata dai Carabinieri.