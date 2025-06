Presentato a Riposto il cartellone dell' Estate 2025

È stato presentato ufficialmente questa mattina, nel Salone municipale del Palazzo di Città, il cartellone degli eventi estivi 2025 del Comune di Riposto. A illustrare il programma sono stati il sindaco Davide Vasta, l’assessore agli Eventi Davide Palermo e l’assessore al Turismo Carmelo D’Urso, alla presenza di diverse realtà associative del territorio. Un calendario ampio, diversificato e inclusivo, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza e i visitatori in un’estate all’insegna della musica, del teatro, dell’arte, dell’enogastronomia e dell’impegno sociale. Gli eventi si snoderanno tra il centro storico e le frazioni, con appuntamenti diffusi da fine giugno a settembre. “Abbiamo costruito un programma ricco e articolato – dichiara il sindaco Davide Vasta – pensato per offrire occasioni di svago ma anche di riflessione, momenti di bellezza e socialità. Riposto è una città che si apre al territorio e accoglie, e con questo cartellone vogliamo restituire ai cittadini e ai visitatori un’estate viva e vibrante, fatta di musica, cultura, arte, enogastronomia e tanto altro. Il cartellone è frutto di un intenso lavoro di squadra tra amministrazione, associazioni e operatori locali, che ringrazio sentitamente”.

a Palazzo Vigo, si terrà una rassegna di due giorni, promossa in collaborazione con il Centro Studi di Gravità Permanente, con installazioni, reading, concerti e riflessioni dedicate all’universo poetico e musicale del Maestro. La serata, condotta da Fabio Bagnasco, vedrà protagonisti Stefano Pio ed Elvira Cadorin. A questi si aggiungerà il concerto, il 3 agosto, in piazza San Pietro, con la partecipazione speciale di Michele Bravi e l’inaugurazione, il 5 agosto, di una mostra dedicata a Battiato, a cura del critico d’arte Francesca Mezzatesta. “Anche quest’anno Riposto rende omaggio ad uno dei suoi cittadini più illustri – afferma l’assessore Carmelo D’Urso – con un programma che unisce creatività, memoria e visione. Franco Battiato è un patrimonio culturale immenso e continueremo a celebrarlo con iniziative che lo rappresentino con dignità e autenticità. E lo faremo anche a fine anno con altri eventi artistici in preparazione, in particolare la realizzazione di un monumento dedicato al Maestro, che sarà realizzato dallo scultore Pierluigi Portale e curato dal prof. Vincenzo D’Arrò”.