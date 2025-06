Scicli, in Chiesa Madre ricognizione storica del Beato Guglielmo Cuffitella

Il 23 giugno scorso è stata eseguita la ricognizione canonica dei resti scheletrici del Beato Guglielmo Cuffitella, figura centrale nella devozione popolare e nella storia spirituale di Scicli. La cerimonia si è svolta all’interno della Chiesa Madre, alla presenza del Cancelliere Vescovile e Notaio, Sac. Antonio Maria Forgione, del Parroco Sac. Pietro Zisa e del Presidente del Centro Studi “Città di Scicli”, Sac. Ignazio La China, con un momento di profonda riflessione e raccoglimento.

Lo stato di conservazione delle ossa è stato giudicato eccellente, e si procederà ora alle analisi paleopatologiche e alla ricomposizione dello scheletro, affidate al Dott. Luca Ventura, con il supporto del Dott. Roberto Taddei e della Dott.ssa Valentina Pensiero.

Particolarmente significativo anche l’avvio del restauro del busto reliquiario argenteo del Seicento, che sarà curato dal Dott. Giuseppe Mercurio, in collaborazione con la storica ditta Gelardi di Palermo, rappresentata dal M° Benedetto Gelardi e dal Prof. Mauro Gelardi.

A sostenere interamente l’intervento è ANCos Ragusa, per volontà del suo presidente, Dott. Pietro Di Rosa, che ha voluto essere presente alla ricognizione:

“Oggi restituiamo a Scicli un patrimonio d’anima e di storia – ha dichiarato –. Questo gesto è prima di tutto un atto di fede e di riconoscenza verso il Beato Guglielmo, ma anche un’occasione di crescita culturale e comunitaria. Come ANCos, abbiamo voluto affiancare con convinzione questo cammino, che unisce memoria, ricerca e bellezza.”

Il presidente Di Rosa ha voluto anche sottolineare l’importanza del lavoro condiviso: “Desidero ringraziare con gratitudine tutti i partner coinvolti in questo importante progetto – ha aggiunto –: la Diocesi di Noto, la Soprintendenza di Ragusa, l’Amministrazione comunale di Scicli, il Centro Studi “Città di Scicli” e la Confartigianato di Ragusa, che con competenza e sensibilità hanno reso possibile ogni fase dell’intervento. È questa rete di collaborazione a rendere davvero speciale ciò che stiamo costruendo.”

Tra i testimoni ufficiali della ricognizione anche il Dott. Enrico Falla, segretario ANCos Ragusa, che ha partecipato attivamente alle fasi salienti dell’evento, a testimonianza dell’impegno concreto dell’associazione.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con le istituzioni culturali e religiose del territorio e troverà il suo naturale completamento in un convegno pubblico previsto per l’autunno, durante il quale verranno presentati i risultati delle analisi e i dettagli del restauro.