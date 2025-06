Provincia di Ragusa, la DC sulle linee di mandato: collaborazione responsabile

"La seduta del Consiglio Provinciale di Ragusa, convocata per la presa d’atto delle linee programmatiche di mandato della Presidente Schembari, ha rappresentato un’occasione di confronto per approfondire l’indirizzo politico che guiderà l’amministrazione provinciale nel prossimo triennio". Lo dichiarano i consiglieri della DC, Alessio Ruffino, Irene Tidona e Giovanni D’Aquila, che, in una nota, mettono in evidenza la necessità di attenzionare delle questioni prioritarie. "Abbiamo innanzitutto ribadito la necessità di garantire un reale equilibrio territoriale tra tutti i comuni della provincia, valorizzando in particolare i piccoli centri abitati e le periferie, troppo spesso trascurati nei processi di pianificazione. Abbiamo sottolineato l’urgenza di sostenere con maggiore forza i comuni nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, attraverso strumenti concreti.Un altro punto centrale del nostro intervento ha riguardato la bonifica della fascia trasformata, un’area che attende da tempo un progetto chiaro e risolutivo di riqualificazione ambientale.

In ambito scolastico e sociale, abbiamo richiamato l’attenzione sulla necessità di colmare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi scolastici, con un potenziamento della presenza delle figure ASACOM, soprattutto nei territori dove maggiore è il bisogno. Sul fronte dello sviluppo economico e turistico, abbiamo proposto di arricchire il piano strategico con un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie, strumento ormai indispensabile per valorizzare il patrimonio locale e migliorare l’offerta turistica. Abbiamo chiesto un impegno concreto per una programmazione più moderna ed efficiente del trasporto ferroviario, pur riconoscendo le carenze infrastrutturali presenti sul nostro territorio. Infine, in merito al tema della riclassificazione di alcune arterie stradali provinciali, abbiamo chiesto formalmente in Aula che non siano coinvolti soltanto i sindaci, ma anche i consiglieri provinciali, che hanno il dovere e il diritto di partecipare attivamente a scelte strategiche che incideranno sulla viabilità, sulla sicurezza e sullo sviluppo dei territori che rappresentiamo".

Nella foto, da sinistra: Ruffino, Tidona e D'Aquila