Il ministro alla Salute Schillaci a Siracusa. "L'IA può aiutare le liste d'attesa"

"L'intelligenza artificiale essere uno strumento per gestire le liste d'attesa in sanità.Può contribuire a dare indicazione ai medici prescrittori sugliesami più utili da fare ed evitare magari esami che non sonoappropriati". Lo ha detto il ministro della Salute, OrazioSchillaci, a margine del Forum 'Logos & Téchne', organizzatodalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere(Fiaso) a Siracusa e dedicato all'impatto dell'intelligenzaartificiale sul Servizio Sanitario Nazionale. "La Regione Piemonte, ad esempio, ha recentemente annunciatoche nel 2026 entrerà a pieno regime il nuovo CUP integratoall'intelligenza artificiale", ha aggiunto intervenendo alconvegno. Di recente proprio la Fiaso ha presentato i dati diuno studio pilota condotto in Puglia che mostra come glialgoritmi possano supportare i medici nella prescrizione di tac,risonanze ed ecografie. "L'Ia - ha proseguito il ministro - puòottimizzare i processi di prenotazione perché, tra tanti esami,dobbiamo anche capire quali vanno fatti e quando. Perché gliesami vanno fatti quando servono, a chi servono e nei tempigiusti". Inoltre, l'intelligenza artificiale può dare man forte neiterritori più svantaggiati e "supportare i medici che magarihanno una minore esperienza".