Auto cappotta alla periferia di Floridia, un ferito nel quartiere 'Marchesa'

Un grave incidente stradale si è veificato quest'oggi qualche minuto prima delle 13 alla periferia di Floridia. Una Citroeen C3 , per cause che sono in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Ha prima sbattuto contro un muro di contenimento, poi l'utilitaria si è ribaltata. Si è trattato di un incidente autonono avvenuto nelle vicinanze della Stazione di servizio Q8, a qualche chilometro del centro abitato della Marchesa. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire il ferito al Pronto Sossorso dell'ospedale Umberto I di Sirscusa. Dalle prime ipotesi investigative, l'incidente potrebbe essre stato provocato da una distrazione del conducente della C3.