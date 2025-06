Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, vip e tensioni a Venezia

Con il primo, blindatissimo, mega party riservato a pochissimi e famosissimi privilegiati, Venezia diventa la succursale di Hollywood: i nomi del jet set arrivano uno dietro l'altro nella città lagunare per l'avvio ufficiale della tre giorni di festeggiamenti per le nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che si diranno 'I do' domani pomeriggio nell'isola di San Giorgio, tra le mura della blindata Fondazione Cini.

Se le avanscoperte già da mercoledì sono state Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, e miliardari del calibro di Bill Miller e Shahid Khan - approdati con yacht che il più piccolo misura 60 metri - il grosso dei nomi dello star system è arrivato giovedì: una vera e propria parata di nomi famosi, da Oprah Winfrey a Kim Kardashian, con madre, Kris Jenner, e sorella, Khloé, da Orlando Bloom (solo, senza Kate Perry) a Bill Gates, quest'ultimo, si immagina, felice di poter fare un salto alle Gallerie dell'Accademia per ammirare 'L'Uomo Vitruviano' di Leonardo, tornato esposto al pubblico. Il programma del primo giorno prevede il party di benvenuto per i circa 200 ospiti vip nel chiostro della chiesa in campo della Madonna dell'Orto, 'impacchettato' con teli anti-zoom e protetto da una zona rossa di security. sccsccccsssvvdddd