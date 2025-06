Noi Moderati, Nino Campisi è il nuovo coordinatore provinciale a Siracusa

Si e’ tenuto ad Avola il congresso di Noi Moderati della provincia di Siracusa. Un’assise che ha registrato una notevole partecipazione, a conferma del forte radicamento del nostro partito in questo territorio. Sono stati eletti dall’assemblea Nino Campisi come coordinatore provinciale, Nello Mortellaro vicecoordinatore, Joe Frasi presidente, Carmelo Longo segretario. Il congresso ha visto la partecipazione dell’on Saverio Romano coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, il portavoce nazionale Ignazio Messina, il vicecoordinatore regionale e siracusano doc Peppe Germano. Noi Moderati conclude cosi le celebrazioni dei congressi provinciali nelle otto province con l’eccezione di quella di Palermo che celebrera’ il suo congresso il prossimo 5 luglio’. Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia