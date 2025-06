Violenza di genere, anziani maltrattati in Casa di cura: 3 arresti a San Cataldo

Una persona è stata arrestata e condotta in carcere e altre due sono state poste ai domiciliari da carabinieri della Tenenza di San Cataldo in esecuzione di un'ordinanza del gip di Caltanissetta nell'ambito di un'inchiesta del pool violenza di genere e domestica della Procura Nissena sulla gestione di una struttura socio-assistenziale per anziani dalla quale sarebbero emerse "gravissime condotte di maltrattamenti, di sequestri di persona nei confronti degli ospiti e di esercizio abusivo della professione".

Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni ambientali e videoriprese che avrebbero fatto luce su "comportamenti vessatori, umilianti e maltrattanti da parte dell'amministratrice della struttura e di due collaboratori".

In alcune circostanze, contesta la Procura di Caltanissetta, gli ospiti più fragili sarebbero stati "immobilizzati ai letti con mezzi di contenimento, legati con cinghie o con nastro adesivo alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento".

La gestione della struttura, che è stata sequestrata, è stata affidata a un amministratore giudiziario, Quella di oggi è la seconda ordinanza cautelare eseguita in sei mesi nella provincia di Caltanissetta per inchieste sulla gestione di strutture che accolgono persone anziane e fragili.

Nella fase della esecuzione del provvedimento i carabinieri si sono avvalsi anche del contributo di militari dell'Arma del Nas e del Nil.