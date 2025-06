Sbalzata dallo scooter, 14 enne resta ferita a Isola della Femmine

Una 14enne è rimasta ferita in un incidente avvenuto sul lungomare di Isola delle Femmine.

La ragazza, originaria di Partanna Mondello, è stata sbalzata dallo scooter su cui viaggiava insieme al fidanzato, rimasto lievemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da chiarire. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno stabilizzato la 14enne e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Sofia di Palermo.