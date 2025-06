Tentano la truffa dello specchietto, due di Noto denunciati a Siracusa

Nella tarda mattinata di ieri, una donna, alla guida della propria autovettura, giunta nei pressi di via Augusta, avvertiva un rumore provenire dall’esterno del mezzo. Affiancata da un’altra auto, con a bordo un uomo ed una donna, veniva invitata a fermarsi. La coppia accusava la donna di avere, con una manovra repentina, danneggiato lo specchietto retrovisore esterno della propria autovettura. La donna, scesa dall’auto, intuendo di essere vittima di un raggiro, chiamava la Polizia. I due truffatori, temendo l’arrivo della Volante, si dileguavano. Sul posto interveniva, in pochissimi minuti, un equipaggio di una volante mentre un’altra pattuglia riusciva ad intercettare l’autovettura dei truffatori che stavano tentando un ulteriore colpo a carico di un’altra occasionale vittima. I due, identificati per un uomo ed una donna, entrambi di 22 anni, e residenti a Noto, sono stati condotti in Questura e denunciati per truffa. Inoltre, a loro carico, è stato emesso il divieto di ritorno nel comune di Siracusa per tre anni. Il felice esito della vicenda ci consente di invitare ancora una volta gli utenti a prestare la massima attenzione quando abili truffatori chiedono denaro a titolo di risarcimento inventandosi un sinistro stradale mai avvenuto. Per qualunque dubbio è opportuno chiamare tempestivamente il numero unico di emergenza (112 NUE) come ha fatto la signora smascherando e consentendo la denuncia dei due malfattori.