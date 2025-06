Controlli ad Avola, sanzionati 12 motociclisti senza casco

Alla luce dei recenti episodi di violenza registratisi ad Avola nelle settimane scorse, al fine di intensificare al massimo l’attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alla illegalità diffusa nel territorio avolese, il Questore di Siracusa ha disposto straordinari servizi di controllo in particolare nel corso dei fine settimana anche con l’apporto del Reparto Prevenzione Crimine di Catania. Pertanto, già nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Avola e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania hanno eseguito un capillare e mirato servizio di controllo del territorio identificando 121 persone e controllando 73 veicoli. Particolare attenzione è stata posta alle violazioni al Codice della Strada per l’utilizzo del casco alla guida di motocicli e ciclomotori. 12 sono state le sanzioni a carico di altrettanti motociclisti che non facevano uso del casco e 5 sono stati i veicoli sequestrati. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.500 euro.