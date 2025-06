Truffa dello specchietto, 56enne bloccato ad Avola

Nella mattinata odierna, dopo un rocambolesco inseguimento, agenti del commissariato di Avola hanno arrestato un uomo di 56 anni, di Noto, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e truffa. A seguito di una chiamata giunta tramite numero unico di emergenza, i componenti di un equipaggio di una Volante del Commissariato intervenivano nei pressi di Piazza Teatro ove intercettavano un’autovettura sospetta con a bordo due uomini. Uno dei quali aveva tentato, poco prima, ai danni di altri automobilisti, la famigerata truffa dello specchietto. Alla vista della Polizia, l’autovettura sospetta fuggiva a forte velocità inseguita dalla Volante e, con manovre azzardate, poneva a repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti e di numerosi pedoni. Gli agenti inseguivano l’autovettura lungo le vie del centro e della periferia della città e chiamavano altre pattuglie della Polizia di Stato per porre fine alla folle corsa. Infatti, nei pressi dello svincolo autostradale, una autovettura del Commissariato bloccava definitivamente i due uomini e traeva in arresto il cinquantaseienne, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e truffa. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per meglio chiarire la posizione dell’altro uomo che si trovava in auto con l’arrestato.