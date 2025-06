Alberghi Centro storico di Siracusa, si passa con la Ztl ma la sosta è vietata

In riferimento all’attivazione delle procedure online per gli ospiti delle strutture ricettive di Ortigia in materia di mobilità, si chiarisce che le autorizzazioni temporanee rilasciate possono riguardare solo l’accesso nella Ztl e non anche la sosta. Il disguido è stato determinato da un errore commesso nel titolo della comunicazione pubblicata sul sito istituzionale, e ripreso anche dai social del Comune di Siracusa, e non corrispondente al contenuto dell’atto. L’errore è stato corretto dagli uffici non appena avvenuta la segnalazione.