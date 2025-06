Enrico Foti è il nuovo rettore dell'Università di Catania: attestati di stima

Il professor Enrico Foti, ordinario di Idraulica nel dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, di cui è stato direttore dal 2014 al 2022, è il nuovo rettore dell'università di Catania per il sessennio 2025-31. Tra le prime telefonate di congratulazioni ricevute,subito dopo l'elezione, quelle del sindaco di Catania Enrico Trantino e del rettore uscente Francesco Priolo. Il segretario della Cgil, Carmelo De Caudo, augura "buon lavoro" al nuovo rettore, sottolinea che "il sindacato è pronto a collaborare, confrontarsi e aa costruire insieme un'università che sia davvero pubblica, aperta, inclusiva e connessa con il suo tempo". "Auguri al rettore Foti e a tutta l'università di Catania" sono stati espressi dai segreterai di Uil e Uil Rua Catania, Enza Meli e Ignazio Parisi, "nell'auspicio che siano costruttori di futuro come e più di prima" perché "questo territorio, mai come adesso, ha bisogno di un ateneo capace dipromuovere lo sviluppo". Per Rosario Fresat, presidente di Ance Catania, elezione di Foti è "frutto di un suo incessante lavoro che porta avanti dadecenni nell'università etnea". Col nuovo rettore si è congratulato anche il presidente Massimo Oliveri che, a nome di tutto il Cus, ha rivolto a Foti "un augurio di buon lavoro, offrendo e auspicando una proficua collaborazione". Pina Alberghina, a nome del Mpa, ha espresso "le più sincere congratulazioni al prof. Foti, fiduciosi che sotto la sua guida il ruolo dell'università si possa rafforzare ancora di più nella nostra città e nell'intera provincia". Il Codacons ha accolto "con profonda soddisfazionel'elezione del prof. Foti, considerandola un passaggio di alto rilievo per l'avvio di una nuova fase di rinnovamento e credibilità dell'ateneo".