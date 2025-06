Vittoria, il consigliere Scuderi (FdI): anche una ruspa tra i bagnanti

“I lavori in spiaggia ci vogliono. Ma non possono essere eseguiti alla viva il parroco. Tra l’altro senza alcun tipo di sicurezza”. Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo avere realizzato un video che, riferito a una spiaggia di Scoglitti, è diventato virale in queste ultime ore. Nel video si vede una ruspa che effettua lavori di appianamento della sabbia districandosi tra i bagnanti. “Ricordate – dice ora Scuderi – che cosa è accaduto appena un mese fa sul litorale di Cervia dove una turista è rimasta uccisa proprio da una ruspa? Ecco, questo è quello che dovremmo cercare di evitare e perché ciò accada è necessario che si intervenga con piena consapevolezza di quello che si sta facendo. Altrimenti si rischia di creare sconquassi. Chiediamo all’amministrazione comunale di adottare delle metodiche adeguate e, soprattutto, di eseguire i lavori a regola d’arte senza mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti. Come sempre, purtroppo, è l’approssimazione la linea guida di ogni attività dell’amministrazione di palazzo Iacono”.