Scontro tra due auto nel Nisseno sulla statale 122: perde la vita un 59enne

Un uomo di 59 anni, Carmelo Allegro, è morto in un incidente stradale verificatosi ieri sera sulla statale 122, a Serradifalco, nel Nisseno. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una delle quali, una Citroen Xara, si è incendiata. Il corpo del conducente, Carmelo Allegro di 59 anni, deceduto sul colpo, è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’altra auto, una Bmw X1, era condotta da un uomo di 42 anni rimasto illeso, mentre la passeggera, una ventiseienne, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118 con tre ambulanze. Sul posto è intervenuto il pubblico ministero di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.