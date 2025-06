Da Ragusa a Marina di sera, la consigliera Caruso: l'odissea di 4 turisti

“Come consiglieri comunali siamo i diretti riferimenti dei cittadini. E i cittadini, ogni giorno, sono i nostri occhi e le nostre orecchie sul territorio. Quello che accade sotto casa loro – o, come in questo caso, davanti alla stazione degli autobus – ci restituisce la misura concreta di ciò che non funziona”. Lo dice la consigliera comunale Rossana Caruso a proposito di un episodio che l’ha molto colpita. “Giovedì sera – spiega – ho ricevuto una segnalazione da parte di una cittadina, riguardo a quanto avvenuto proprio davanti alla stazione degli autobus di Ragusa. Intorno alle 22, quattro turisti – una coppia e due ragazzi provenienti da Firenze – cercavano un modo per raggiungere Marina di Ragusa. Nessun autobus disponibile. L’ultima corsa del giovedì era già partita alle 20. Nessun taxi rispondeva. Nessuna presenza sul posto a cui chiedere informazioni. Niente di niente. Presi dallo sconforto, i turisti hanno ricevuto il supporto spontaneo di due cittadini che, pur di aiutarli, si erano persino proposti di accompagnarli con la propria auto. Alla fine, grazie a una telefonata a un amico tassista si è riusciti a trovare una soluzione. Ma si è trattato, ancora una volta, di una soluzione di fortuna. E se quei cittadini non fossero passati da lì? Se non ci fosse stato nessuno disposto ad aiutare? È inaccettabile che in piena stagione estiva, alla fine di giugno, non sia garantito un minimo di servizio di trasporto serale tra Ragusa e Marina. Chi arriva a Ragusa di sera, per di più in periodo estivo (non parlo di notte) deve poter contare – aggiunge Caruso – su collegamenti regolari e su un servizio taxi attivo. Non è più tollerabile che il turismo, sul nostro territorio, venga lasciato all’improvvisazione dell’amministrazione e alla buona volontà dei cittadini".