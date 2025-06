Ragusa, il consigliere Bennardo: troppi 2400 euro al mese a esperta sindaco

“Sperare di guadagnare 2400 euro al mese? Un giovane della mia età, dopo anni di sacrifici, ci arriva, nella maggior parte dei casi, condividendo un appartamento in una grande città e lontano dai propri affetti. Questo, però, non accade a Ragusa”. Lo evidenzia il consigliere comunale Federico Bennardo (nella foto) che, in proposito, è intervenuto durante l’ultima seduta del civico consesso facendo riferimento all’esperta del sindaco. “Quest’ultima – chiarisce Bennardo – che ricopriva la carica di assessore durante il precedente mandato e che non è stata rieletta, percepisce questo stipendio da 2 anni (il 16 giugno si è registrata la proroga per la terza volta) “al fine di poter raggiungere gli obiettivi preposti in materia di cultura e turismo”. Risultati che è tenuta a relazionare ma che tuttavia non sono allegati alla determinazione di liquidazione n.306 del 24 giugno 2025, bensì citati come presenti agli atti e di cui ho chiesto copia”. “Andando nel merito degli obiettivi – prosegue Bennardo – se pensiamo al castello di Donnafugata per cui si è deciso di ricorrere al partenariato pubblico-privato, alla mancanza di strategia per l’aeroporto di Comiso, alla mancanza di un piano turistico per i turisti che approdano con il catamarano da Malta, all’eccessiva stagionalità, alla mancanza di una visione di insieme con aree vicine ad un centro storico pieno di monumenti ma povero di persone, ci sarebbe molto da eccepire. Insomma, risultati che noi non vediamo affatto, ma che il sindaco dichiara di aver raggiunto. Quindi, delle due l’una: non sono stati raggiunti, come è possibile evincere in maniera oggettiva, ed allora forse dovremmo cambiare esperto o lo sono stati ed allora non necessitiamo di una proroga”.