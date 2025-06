Sotto la sella dello scooter con 22 dosi di droga: arrestato a Catania

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nei principali snodi stradali e autostradali a Catania. I servizi di pattugliamento sono stati intensificati, in queste settimane estive, in considerazione dei flussi sempre più consistenti di traffico legato in gran parte agli spostamenti di cittadini verso le mete balneari. Durante un servizio di controllo in Tangenziale, gli agenti della Polizia stradale hanno notato il comportamento di uno scooterista che, alla loro vista, ha rallentato improvvisamente la marcia nel tentativo di evitare gli accertamenti. Affiancato e invitato a fermarsi, è stato trovato con 22 dosi di marijuana, nascoste sotto la sella dello scooter. Addosso aveva oltre 300 euro, in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata, mentre per l'uomo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.