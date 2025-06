Roghi nella notte a Floridia, 2 auto in fiamme: indagini per stabiire le cause

Notte di roghi nella notte a Floridia. Ad essere distrutte dal fuoco due automobili: una Ford Eco Sport ed una Fiat Punto:le vetture erano in sosta nel centralissimo corso Vittorio Emanuele. La furia del fuoco ha pure annerito le facciate antistanti il luogo dell'incendio. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa ed una gazzella dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno sentito i proprietari dei veicoli, ma a quanto si apprende, non avrebbero subito minacce. Restano da accertare le cause del fuoco. Sarebbero inoltre state acquisite le immagini di alcune telecamere private della zona.