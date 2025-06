Aumenta la Tari a Pachino, il Pd: "Opposizione censurata"

"Il Consiglio Comunale di Pachino, a maggioranza Gambuzza,ha appena approvato un aumento sconsiderato delle tariffe Tari ,colpendo famiglie, attività produttive e cittadini già in difficoltà.

Un aumento che non ho potuto evitare, ma che non condivido in alcun modo, perché frutto di una gestione miope, autoreferenziale e priva di ascolto del territorio". Lo scrive il consigliere Dem Davide Fronterrè in un postui social. Fronterrè aggiunge: " Grave quanto accade sul piano istituzionale. Da mesi protocollate, le mie interrogazioni non vengono inserite all’ordine del giorno dalla Presidente del Consiglio, con un silenzio che sa di censura. Gli uffici comunali non consegnano gli atti richiesti da oltre un mese, ostacolando deliberatamente la mia attività di controllo e impedendomi di esercitare pienamente il mio mandato di consigliere comunale. Tutto ciò vioala le norme sul diritto di accesso e sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 267/2000 – art. 43; L. 241/1990 – art. 22 ss.)e configura una preoccupante strategia di delegittimazione del ruolo delle opposizioni. A questo si aggiunge - conclude Fonterrè - lo spettacolo ipocrita di quelle finte opposizioni extra-consiliari,che la mattina fanno colazione con esponenti di Forza Italia e dell’mministrazione e la sera fingono di difendere i cittadini, mentre in realtà concertano insieme la linea del silenzio e dell’isolamento politico di chi dà fastidio".