Modica calcio, il bomber Lucas Idoyaga è il primo addio eccellente: il giocatore argentino va in Abruzzo alla Santegidiese

La Santegidiese - campionato di Eccellenza Abruzzese - ha annunciato l’arrivo di LUCAS IDOYAGA, nuovo esterno offensivo per la stagione 2025/2026. Classe 1998, attaccante argentino dal talento riconosciuto, Idoyaga ha lasciato il segno in ogni piazza in cui ha giocato. Indimenticabile la stagione 2022/2023 con l’Igea Virtus, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza e la promozione in Serie D, impreziosita da 21 reti personali.

Giocatore moderno, veloce, tecnico e creativo, Lucas è un esterno offensivo brevilineo e imprevedibile, capace di agire su tutto il fronte d’attacco: da trequartista, ala o seconda punta. Sa essere decisivo sia in zona gol che nell’ultimo passaggio: nella recente stagione con il Modica ha collezionato 16 gol e 11 assist, confermandosi uno dei profili più produttivi del campionato. Non da meno la sua efficacia sui calci piazzati, grazie a un mancino raffinato e preciso. Il divorzio dal Modica si è consumato subito dopo la sconfitta nella finale di ritorno dei play off ad Aversa. Il Modica perde un giocatore di grandi qualità tecniche. La società che se lo è assicurato ha voluto dare un segnale forte: puntare su atleti di qualità per un progetto ambizioso e competitivo nel campionato di Eccellenza 2025/2026.