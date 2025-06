Rubano cavi rame, ed è black out alla Pizzuta: due arresti a Siracusa

A Siracusa gli agenti delle Volanti della Questura hanno arrestato un uomo di 24 anni e una donna di 48 anni per furto aggravato. I due sono stati sorpresi mentre tagliavano i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica nel quartiere Pizzuta, al fine di impossessarsi del rame, lasciando al buio parte della zona. Nelle scorse settimane, il fenomeno dei furti di rame è ritornato di attualità in quanto si è appreso che dei blackout avvenuti in alcune zone della città sono stati causati da ladri che danneggiavano la rete elettrica per ricavarne il rame da rivendere al mercato nero. A tal proposito, il questore di Siracusa ha disposto di rafforzare ulteriormente il servizio di controllo del territorio, in particolar modo nelle zone prese di mira dai ladri, anche per contrastare episodi di illegalità e schiamazzi notturni.