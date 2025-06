Quasi 200 mila sfilano a Budapest per il Pride

Quasi 200.000 persone hanno marciato a Budapest, secondo gli organizzatori, un'affluenza senza precedenti per la marcia del Pride ungherese, nonostante il divieto imposto dal Primo Ministro nazionalista Viktor Orbán.

"Stimiamo il numero di persone presenti tra 180.000 e 200.000.

È difficile stimare il numero esatto perché non c'è mai stata così tanta gente al Budapest Pride", ha dichiarato all'AFP la presidente dell'evento Viktoria Radvanyi.

Anche il sindaco verde di Budapest, Gergely Karacsony, ha elogiato l'affluenza record.

"Grazie, Viktor Orbán, per aver promosso una società più tollerante", ha ironizzato su Facebook.