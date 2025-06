Il vescovo di Lamezia Terme: "Istituzionalizzare la giornata per le persone con disabiità"

Istituzionaalizzare la "giornata insieme alle persone con disabilità". Questa l'idea lanciata dal vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, al termine del concerto dei Controvento, che ha concluso il "Giubileo diocesano insieme alle persone con disabilità" e che ha registrato la presenza di migliaia di persone tra la partecipazione alla Santa Messa, presieduta dallo stesso presule, e lo spettacolo.

"L'anno prossimo - ha detto monsignor Parisi nel concludere l'iniziativa - penso che ripeteremo questa 'giornata insieme alle persone con disabilità'.

Oggi abbiamo trascorso un pomeriggio davvero sereno ed abbiamo goduto tutti quanti della loro presenza".

Nell'idea del Vescovo, infatti, il prossimo anno, oltre a confermare la data del 27 giugno, vi è quella di dare vita ad un momento che non coinvolga solo la Diocesi di Lamezia Terme, con la realizzazione di iniziative da svolgere sin dal mattino, per "fare in modo che Lamezia possa diventare il centro regionale di una riflessione sulle persone con disabilità facendo parlare, però, i protagonisti, le famiglie. Il pomeriggio, poi, la celebrazione eucaristica e alla sera potremmo chiudere con un concerto come quello di questa sera".

Proposta accolta positivamente dai presenti con un lungo e caloroso applauso.