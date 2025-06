Negli scaldabagno marijuana skunk: 12 chili sequestrati a Catania

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sottoposto a sequestro, in due diverse operazioni tra loro collegate, 12 chili di marijuana 'skunk', un tipo di cannabis con un principio attivo molto più elevato. I militari del I gruppo e della compagnia Fontanarossa di Catania hanno individuato due consegne: una prima perquisizione ha portato a intercettare un pacco, del peso complessivo di circa 26 chili, contenente uno scaldabagno all'interno del quale era nascosta sostanza stupefacente, risultata poi skunk per un peso complessivo di 6,8 kg.

I militari hanno dunque attivato un dispositivo di sorveglianza e controllo per monitorare l'arrivo di una seconda spedizione e nel corso della nuova perquisizione sono stati trovati, sempre in uno scaldabagno, 5,2 kg di skunk. Lo stupefacente, per complessivi 12 kg, è stato sottoposto a sequestro e, secondo i finanzieri, avrebbe avuto un valore di mercato di circa 150mila euro.

L'indagine si inserisce nel più ampio quadro dell'azione del comando provinciale della guardia di finanza di Catania contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.