Traffico sostenuto sulla A19, tre chilometri di code in direzione Catania

Sull'autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è sostenuto: al momento si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto interessato ai cantieri, compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti dal capoluogo siciliano alle località balneari. Fluida la circolazione nella carreggiata opposta. La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio, dice l'Anas che sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli automobilisti. Previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa Anas di Palermo.