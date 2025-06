Menopausa, un convegno al Garibaldi di Catania

La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, ma ancora oggi viene vissuta con disagio e disinformazione. Eppure in Italia si stima che siano circa 17 milioni le donne in questa fase. E il numero è destinato a crescere con l'aumento dell'aspettativa di vita. È un momento di grande cambiamento fisico ed emotivo per le donne, che può durare anche diversi anni e che incide profondamente sulla qualità della loro vita. Non si tratta solo di vampate di calore o del ciclo che scompare, la menopausa porta con sé una serie di sintomi spesso sottovalutati, come stanchezza, sbalzi d'umore, disturbi del sonno, dolori articolari, calo della concentrazione o della libido. Con il calo degli ormoni, aumenta anche il rischio di patologie cardiovascolari, osteoporosi e difficoltà metaboliche. Non è quindi solo una questione ginecologica, ma di salute globale. Grazie alla ricerca scientifica e alla maggiore consapevolezza, è possibile affrontarla in modo più sereno e informato. Le terapie ormonali, se ben personalizzate, sono oggi più sicure ed efficaci, se associate a corretta nutrizione e attività fisica. Proprio per puntare un faro sul tema e offrire alle donne strumenti concreti e aggiornati, la Fondazione Salute e Cultura e il Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi hanno organizzato il convegno "La menopausa nella vita delle donne oggi: aspetti clinici e integrazione dei percorsi diagnostico-terapeutici" che si è tenuto il 27 giugno nell'Aula di Endocrinologia dell'Ospedale Garibaldi Nesima.

l convegno, patrocinato dall'Ordine dei Medici di Catania e dall'Associazione Artemisia, ha coinvolto i medici specialisti, i medici di medicina generale, i rappresentanti dei Consultori e le Associazioni. Perché la menopausa non è una fine, ma una nuova fase della vita che merita rispetto, informazione e dignità. E il primo passo è parlarne, insieme, con competenza e umanità.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali portati da Carmelo Ferrara, direttore amministrativo dell'Arnas Garibaldi, a nome del direttore generale dell'azienda Giuseppe Giammanco, Mauro Sapienza, direttore sanitario aziendale dell'Arnas Garibaldi, Alfio Saggio, presidente dell'Ordine dei Medici, Marcello Scifo, presidente dell'Associazione Artemisia, e Francesco Frasca, direttore dell'Istituto di Endocrinologia dell'Arnas Garibaldi. La presentazione del programma scientifico è stata affidata al professore Giuseppe Ettore, presidente della Fondazione Salute e Cultura e direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi. "Il nostro obiettivo è elevare la sensibilità nei confronti del benessere della donna - ha affermato Ettore - È necessario che il mondo sanitario trovi il tempo, questo è fondamentale. Bisogna spiegare con serietà alla donna se esistono le condizioni per adottare la terapia ormonale. Inoltre è arrivato il momento di sconfiggere alcuni miti sulla terapia ormonale. Non la possono fare tutti, ma chi può, deve farla". "Siamo di fronte al paradigma dell'invecchiamento di successo - ha affermato il professore Francesco Frasca - tutti i fenomeni che prima attribuivamo all'invecchiamento, incidono sulla qualità della vita. La menopausa va affrontata con le giuste terapie e lo si deve fare sempre con il calcolo dei rischi e dei benefici".

Tra i relatori Graziella Borzì (endocrinologa dell'Arnas Garibaldi) Stefano Lello (Policlinico Gemelli) e Francesco Martelli (ricercatore di genetica molecolare e biologia molecolare), che hanno affrontato i temi più attuali della medicina, dalla diagnosi precoce alla gestione clinica personalizzata, soffermandosi in particolare sulla menopausa precoce, l'approccio endocrino ed epigenetico ai sintomi extra-ginecologici, e sulle nuove frontiere della terapia ormonale sostitutiva (HRT). "Il nostro slogan è vivere la menopausa attivamente - ha dichiarato il professore Stefano Lello - noi abbiamo bisogno di donne che siano in salute e che vivano bene. E

per far questo dobbiamo impegnarci tutti, creando una situazione di multidisciplinarietà. Perché sono convinto che è giusto che si parlino tra di loro gli specialisti, ma è altrettanto importante che si parli con le donne. Le terapie ormonali sono il primo presidio per aiutare le nostre donne, se non possono adottarle ci sono terapie non ormonali, l'obiettivo è non lasciarle sole".

"Dall'evento emerge una necessità di multidisciplinarietà per affrontare la menopausa - ha dichiarato Francesco Martelli, che da 20 anni studia la salute della donna in particolare l'osteoporosi curando i denti e il parodonto - ma la burocrazia sta uccidendo la medicina di famiglia. Il tempo è tiranno ed è difficile fare rete quando i medici di famiglia sono costretti a passare giornate intere a riempire fogli da parte dell'Asl. Prima della terapia si fa la diagnosi e la diagnosi si fa con i dati di laboratorio, i dati sono attendibili e vanno interpretati".