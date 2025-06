Raffaele Stancanelli: "Grande attenzione della Lega per la Sicilia"

"Portare tutti i nostri otto eurodeputati in Sicilia dimostra l'interesse che ha la Lega a essere un partito nazionale, non territoriale, ma 'dei territori'". Così Raffaele Stancanelli ha aperto la "tre giorni" etnea della delegazione leghista, aderente al gruppo dei "Patrioti per l'Europa". Previsti in questi giorni incontri con rappresentanti istituzionali e politici, ma anche con le forze produttive del Catanese. Alla conferenza stampa di presentazione a Stazzo (Acireale), oltre a Stancanelli in veste di padrone di casa, i colleghi Silvia Sardone, Roberto Vannacci, Anna Maria Cisint, e la francese Virginie Joron, esponente del Rassemblement National guidato da Le Pen. In arrivo oggi anche Paolo Borchia, Susanna Ceccardi, Aldo Patriciello e Isabella Tovaglieri. Presenti, fra gli altri, Nino Germanà, senatore e commissario regionale della Lega, il deputato nazionale Anastasio Carrà, gli assessori regionali Salvatore Barbagallo (Agricoltura) e Mimmo Turano (Istruzione e Formazione), Matteo Francilia, responsabile regionale Enti locali della Lega, di cui è anche commissario a Messina, nonché numerosi amministratori locali.

n primo piano le infrastrutture e i trasporti, cavallo di battaglia di Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti. "Non per nulla - ha ricordato Stancanelli - la battaglia per il Ponte e le infrastrutture in Sicilia se l'è intestata il capo del nostro partito che non è un meridionale, ma un uomo del Nord che ha capito che le esigenze dei singoli territori, non soltanto quelle relative alle opere pubbliche, vanno comprese e sostenute con forza". Stancanelli ha sottolineato "quanto sia importante questo evento per il nostro gruppo", assicurando che "continueremo a portare avanti queste istanze con determinazione, coesione e pragmatismo". Il leit motiv dell'opera sullo Stretto è stato seguito anche da Vannacci che ha parlato di "un'infrastruttura strategica, importantissima e indispensabile per favorire lo sviluppo di questa area geografica bellissima che fa riferimento alla Sicilia, alla Calabria ed al Meridione".

Il Ponte, ha aggiunto, "possiede moltissime caratteristiche, compresa quella di innalzare la sicurezza e la difesa della nostra Europa, perché i ponti sono obiettivi strategici". Per Sardone "l'obiettivo finale è portare le istanze del territorio al Parlamento europeo, attraverso il confronto con gli amministratori locali, le realtà e la società civile con cui entreremo in contatto attraverso Stancanelli". "Quello che vogliamo portare avanti - ha ricordato Cisint - sono i fabbisogni dei cittadini e dei territori. Solo parlando con le persone nei territori, che sono molto diversi nel nostro Paese, possiamo farlo al meglio".