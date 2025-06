Sanità, concluso il Forum 'Logos & Techne' a Siracusa

Si è concluso a Siracusa il Forum nazionale "Logos & Téchne", promosso dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), un appuntamento che ha rappresentato un momento cruciale per il dibattito pubblico sull'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione tecnologica sul futuro della sanità italiana.

Ad aprire ufficialmente i lavori del Forum, il 26 giugno, è stato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha dato il via all'evento sottolineando la centralità dell'innovazione per rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Nei giorni successivi hanno portato il loro contributo il Viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, il Sottosegretario all'Innovazione, Alessio Butti e il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che hanno riconosciuto l'importanza di iniziative come quelle promosse da Fiaso per promuovere modelli organizzativi nuovi e un uso strategico dell'intelligenza artificiale a supporto del Ssn.

"Ben vengano iniziative come quella promossa da Fiaso - ha affermato Gemmato a conclusione della tre giorni - che vanno nella direzione giusta: mettere in rete esperienze concrete e buone pratiche già attive nell'applicazione dell'intelligenza artificiale in sanità pubblica".

"Con questo Forum - ha sottolineato Giovanni Migliore, presidente di Fiaso - vogliamo offrire una direzione chiara: non solo tecnologia, ma anche governance e valori. Da Siracusa è iniziato un percorso concreto di innovazione che ci porterà a Roma, il prossimo 29 gennaio, per un grande evento in cui presenteremo i risultati e premieremo le migliori esperienze maturate grazie alla collaborazione tra aziende sanitarie, ricerca e imprese tecnologiche".

"I cittadini sono pronti: hanno compreso le potenzialità dell'IA in sanità e chiedono soluzioni concrete - ha aggiunto Migliore -.

Ora tocca a noi, come sistema sanitario pubblico, rispondere con visione e competenza. L'innovazione non è più una promessa: è già realtà, e sta trasformando il nostro modo di prenderci cura delle persone e organizzare i servizi".

Durante il Forum, il presidente Migliore ha presentato ufficialmente la piattaforma NextHealth, il programma di open innovation promosso da Fiaso per portare l'intelligenza artificiale nella sanità pubblica italiana. NextHealth si propone come un'infrastruttura operativa che mette in rete aziende sanitarie, startup, università, centri di ricerca e imprese tecnologiche per sviluppare e implementare soluzioni innovative capaci di migliorare l'efficienza, i percorsi di cura e la sostenibilità del Ssn.

Al Forum è stato anche valorizzato il lavoro dell'Osservatorio nazionale Fiaso sull'Intelligenza Artificiale in sanità, la prima struttura permanente in Italia dedicata al monitoraggio e alla valorizzazione delle applicazioni dell'IA nel Servizio sanitario nazionale. L'Osservatorio ha già raccolto le prime 40 esperienze concrete attive in diverse aziende sanitarie italiane, dimostrando che l'innovazione è già una realtà in molte strutture pubbliche.

A confermare la necessità di innovare è anche l'indagine Demopolis presentata al Forum: secondo la ricerca, il 61% degli italiani ritiene che l'intelligenza artificiale migliorerà la gestione della salute nei prossimi dieci anni, mentre il 90% considera il Ssn un pilastro fondamentale del Paese.

Oltre 250 tra manager, ricercatori, esperti, rappresentanti istituzionali e aziende hanno preso parte al Forum, confrontandosi su come l'IA stia già trasformando il Ssn e su come l'innovazione possa diventare la leva per garantire un sistema sanitario più equo, efficiente e sostenibile per tutti i cittadini.