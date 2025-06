Troppi pregiudicati in due locali di Catania, attività sospesa per 7 giorni

Prosegue l'impegno della Polizia di Stato attraverso controlli alle attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza. Al riguardo, l'azione dei poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha consentito al Questore di Catania di adottare il provvedimento di sospensione temporanea dell'attività di due esercizi commerciali del centro cittadino. In particolare, si tratta un chiosco-bar di via Plebiscito e di un locale di somministrazione di bevande di via Sangiuliano, considerati abituale ritrovo di pregiudicati.

I provvedimenti di sospensione, che hanno una durata di 7 giorni, sono stati emessi dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I poliziotti della squadra volanti hanno notificato il provvedimento ai gestori delle attività dopo aver condotto diverse e costanti azioni di controllo degli esercizi commerciali, finalizzate alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.