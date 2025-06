Cassazione: detrazione Iva spetta anche se non raggiunto fatturato minimo

La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con la recentissima ordinanza n. 13876/2025 del 25 maggio 2025 ha accolto il ricorso di una Società agricola siciliana alla quale l'Agenzia delle entrate aveva negato il diritto al rimborso di un credito IVA pari a 197,048,00 euro relativo ad "acquisti di beni strumentali". Segnatamente la Società aveva puntualmente eccepito l'illegittimità dell'atto di diniego di rimborso Iva oggetto del giudizio per violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della Legge 724/1994, sia perché la stessa era una società agricola e come tale esclusa per provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dall'ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo, ma anche perché,come previsto dall'art. 30, comma 4-bis, della legge 724/1994, la stessa si trovava in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi nella misura prevista dalla norma in questione, come risultava chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio. La società assistita dal Professore Avvocato Angelo Cuva, del foro di Palermo, e dall'Avvocato Giovanni Palmeri, del foro di Roma, aveva rilevato che alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa sulle società non operative si rende applicabile solo in assenza di esercizio di attività imprenditoriale, ma non per il mero mancato conseguimento di un preteso livello di ricavi. Infatti, la ratio della suddetta disciplina risiede nel disincentivare la costituzione di società di mero godimento; pertanto in presenza di una società che dimostra di aver operato e di operare attivamente nel perseguimento dei propri obiettivi aziendali imbattendosi, purtroppo, in impedimenti oggettivi indipendenti dalla sua volontà che ostacolano il conseguimento di ricavi nella misura indicata nell'art. 30, comma 1, della legge 724/94, la disciplina delle società di comodo non trova applicazione per espressa previsione normativa.

Tutte le suddette circostanze sono state documentate dalla ricorrente che ha fornito una chiara e precisa rappresentazione della propria attività aziendale evidenziando di contro l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento di diniego di rimborso IVA. La Corte di Cassazione nel condividere tale tesi, ha richiamato l'importante principio di diritto da essa affermato, sulla scia tracciata dal giudice unionale, in base al quale: "In materia di società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ai sensi dell'art.

9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed in conformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo 2024 in causa C-341/222, anche a colui che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale, corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a detto requisito, per cui, ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994, rileva esclusivamente l'esercizio effettivo di un'attività economica in un determinato periodo d'imposta, ponendosi detta disposizione in contrasto con l'art. 167 della citata direttiva nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi" (Cass. n. 22249/24; conf., Cass. n. 24442/24; Cass., sez. un., n. 13162/24, punto 10).

(ITALPRESS).Conseguentemente la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo rinviando la causa Corte di Giustizia di II Grado della Sicilia in diversa composizione, demandandole di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

L'ordinanza, rileva il Professore Cuva, "afferma un importante principio in materia di diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti da parte dei soggetti passivi che nel corso di un determinato periodo d'imposta effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale; ciò che rileva al riguardo, come sostenuto dalla Corte di Giustizia Europea, è esclusivamente il fatto che detti soggetti esercitino effettivamente un'attività economica".