Zaccardo condivide con Pippo Inzaghi: "Il Palermo ha un pubblico da Champions"

Cristian Zaccardo non ha dubbi: Pippo Inzaghi è la guida ideale per riportare il Palermo in Serie A.

L'ex difensore, campione del mondo nel 2006 e protagonista nel Grande Palermo di Guidolin, è tornato oggi a Palermo al Country Time Club per una partita speciale di padel con Dida, Legrottaglie e Amelia, ma l'occasione è stata anche un momento per parlare del futuro del club siciliano e della Nazionale. "Ci auguriamo tutti che Pippo sia davvero l'uomo giusto. Al di là del legame affettivo che ci unisce - abbiamo giocato insieme in Nazionale e poi l'ho avuto come allenatore al Milan - per me può essere il condottiero capace di riportare il Palermo in Serie A", dice Zaccardo A

margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup. "Ha ragione Pippo, questa è una piazza che per entusiasmo e dimensioni sarebbe piazza da Champions. Ho vissuto quattro anni splendidi qui, la città merita un calcio di livello e un grande palcoscenico". Zaccardo ha anche commentato il momento delicato della Nazionale italiana.

"Veniamo da anni complicati, con due mancate qualificazioni ai Mondiali e un Europeo deludente. Adesso è arrivato Gattuso e spero che lui sia la persona giusta per ripartire. È diretto, passionale, vive per il calcio, come Pippo: per loro il calcio viene prima di tutto, 24 ore su 24. Gattuso ha affrontato tante difficoltà nel suo percorso, e forse dà il meglio di sé proprio nei momenti difficili".

(Nella foto Cristian Zaccardo)