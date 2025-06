Vela d'Altura, il vento di Ponente favorisce la gara: a Capo d'Orlaando vince Morgan V, Swan

Finalmente arriva il vento a Capo d'Orlando garantendo un gran finale al Campionato Italiano Assoluto Vela d'Altura Edison Next 2025. Le previsioni che indicavano vento da Ovest sono state rispettate, la partenza della prima prova anticipata alle 11, con circa 8 nodi di Ponente, aumentati fino a 10-11 nodi nelle successive due regate.

L'Italiano Altura Inshore va dunque in archivio con un totale di sei prove per la flotta di 33 barche divise in due Gruppi per grandezza. Un bilancio positivo, nonostante i due giorni senza vento e senza regate, e con la consapevolezza di tutti che i valori in campo siano emersi chiaramente, anche con lo scarto del piazzamento peggiore.

La cerimonia di premiazione intorno al palco del FIVillage ha riunito tanti partecipanti, ha visto la presenza di autorità e istituzioni ed è stata aperta dal presidente FIV Francesco Ettorre, arrivato ieri a Capo d'Orlando dopo le elezioni al CONI che lo hanno visto entrare nella Giunta dell'ente di governo dello sport italiano.

Questi sono i cinque neo campioni italiani di vela d'altura inshore 2025, che ricevono il Trofeo Carlo De Zerbi, in ricordo di una grande figura di velista, scrittore, giornalista e dirigente FIV, che si assegna ininterrottamente da ben 31 anni, sin dalla prima edizione dell'Italiano Altura nel 1994.

Nel Gruppo 1 Regata il titolo italiano è andato a Morgan V, Swan 42 di Nicola De Gemmis (Circolo Canottieri Barion).

Nel Gruppo 1, Classe A Crociera/Regata, il campione italiano è Reve de Vie, Grand Soleil 43 R di Ermanno Galeati e Angelo Davide (Circolo Nautico Sanbenedettese).

Nel Gruppo 1, Classe B Crociera/Regata, si è imposto We Try, Italia Yachts 11.98 di Gerardo Nolè (Ondabuena).

Nel Gruppo 2, Classe C Regata, il campione italiano 2025 è Trottolina BellikosaRace, X35 di Saverio Trotta (Yachting Club Marina del Gargano).

Nel Gruppo 2, Classe C Crociera/Regata, il titolo va a South Keinsington, di Massimo Licata D'Andrea (CC Roggero di Lauria).