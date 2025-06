Mille passeggeri bloccati all'aeroporto di Pantelleria per condizioni meteo

Dalla giornata di ieri, per condizioni meteorologiche avverse, ovvero per mancanza di visibilità, numerosi voli (in arrivo e in partenza da Pantelleria) sono stati cancellati. Solo i voli ITA da Linate e da Roma Fiumicino sono riusciti ad atterrare(ieri), mentre tutti i voli DAT e Volotea del pomeriggio sono stati cancellati per mancanza di condizioni operative favorevoli. Circa 390 passeggeri, che avrebbero dovuto lasciare l'isola verso differenti destinazioni, sono quindi rimasti a terra e riportati negli alberghi per la notte. Oggi, purtroppo, la situazione meteorologica non è cambiata e altre 650 persone sono rimaste a terra sommandosi a quelle di ieri. Più di 1000 passeggeri, quindi, hanno riempito l'aeroporto della Perla Nera in attesa che qualcosa cambi. Stamattina la nave, in partenza alle 12 (e poi ritardata alle 13.15 per dare tempo ai passeggeri di scendere dall'aeroporto) è riuscita a imbarcare 440 di questi passeggeri, partendo con un carico di 499 persone.