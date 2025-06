Ossini sfida le correnti dello Stretto: domani traversata da Punta Faro a Cannitello

Dalla vetta del K2 alle correnti dello Stretto di Messina, da domare in una traversata a nuoto di 3,3 km: un'altra "impresa" per Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina che lunedì 30 giugno si immergerà nelle acque di Punta Faro per approdare poi, dopo un'ora e mezza, minuto più, minuto meno, sulla spiaggia di Cannitello, a Villa San Giovanni. Ossini non sarà solo, tutt'altro: con lui Giovanni De Gennaro, oro nel K1 slalom ai Giochi di Parigi l'anno scorso, quindici nuotatori paralimpici, Irene, una paziente oncologica impegnata nella decima traversata dopo aver sconfitto un tumore al seno, e le imbarcazioni d'appoggio della Guardia Costiera, che quest'anno festeggia i 160 anni dalla fondazione del corpo. Uno Mattina Estate - condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey, dalle 8.30 su Rai 1, seguirà in diretta la traversata di Ossini, con l'inviato Giordano Verardi e con il supporto proprio della Guardia Costiera, che "schiera" dieci operatori specializzati, un elicottero e una pilotina. L'iniziativa di Ossini nasce dai temi stessi trattati nella stagione di Uno Mattina: inclusività, abbattimento delle barriere che limitano le persone con disabilità e la filosofia di uno sport solidale, che unisce e non divide.