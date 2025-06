Scontro tra ciclomotore e auto sulla Vittoria-Gela: grave centauro tunisino

Un tunisino di 33 anni è rimasto gravemente ferito sabato sera in un incidente stradale verificatosi sulla statale 115 nel tratto Vittoria-Gela. Il giovane era a bordo di un ciclomotore che, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. La peggio è toccata all'immigrato che ha riportato gravi fratture. E' stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. I medici si sono riservata la prognosi. Sul posto sono interventi il 118, i vigili del fuoco e una volante della Polizia.

(Foto Franco Assenza)