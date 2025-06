Ambulanza diretta a Foggia si ribalta in Calabria: 5 feriti

Cinque persone della provincia di Foggia sono rimaste ferite in un incidente in Calabria che ha coinvolto un'ambulanza dei volontari della Misericordia di Orta Nova. Il servizio sanitario è stato approntato per trasferire a casa un operaio edile di San Severo, che ha riportato nei giorni scorsi una frattura al bacino in un infortunio a Catania. Ieri pomeriggio, nel viaggio di ritorno, nel tratto di autostrada A2 tra Vazzano e Sant'Onofrio in provincia di Vibo Valentia, il conducente ha perso il controllo del mezzo e l'ambulanza è uscita di strada, ribaltandosi. Secondo la ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di animali che hanno attraversato la carreggiata in un tratto privo di barriere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le ambulanze e l'elisoccorso del 118.