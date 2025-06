Life Support sbarca ad Augusta i due cadaveri recuperati

Life Support, nave sar di Emergency, ha sbarcato stamani alle 13 ad Augusta i 2 corpi senza vita recuperati in acque internazionali della zona sar libica venerdi' scorso. Augusto Candido, comandante della nave, spiega che "questa e' stata la prima volta che Life Support si e' trovata a dover recuperare dei corpi, anziche' soccorrere delle persone, ed e' stata una circostanza molto pesante per l'equipaggio. Ma siamo gia' pronti a riprendere il mare per una nuova missione di ricerca e soccorso, per salvare vite umane". A segnalare i corpi alla deriva era stata Sea-Watch: il suo velivolo Seabird aveva filmato uno dei corpi individuandone anche altri 5 e successivamente anche il Maritime rescue coordination centre (MRCC) di Roma aveva aperto a riguardo un caso