Sindaco di Pantelleria scrive Danish Air: "La rotta è ormai satura"

Una revisione del piano operativo dei voli estivi sulla tratta Palermo-Pantelleria. A chiederla è il sindaco dell'isola Fabrizio D'Ancona che ha scritto una nota formale a Danish Air Transport (la compagnia aerea che garantisce le tratte sociali), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Enac, alla Commissione europea e alla Regione siciliana. "La richiesta - dice il sindaco - nasce da una situazione che ormai da settimane desta crescente preoccupazione: nonostante le numerose segnalazioni da parte del Comune e i dati pubblicamente accessibili sul sito della compagnia, la rotta risulta sistematicamente satura in molte giornate, senza che siano stati attivati voli aggiuntivi adeguati, salvo un'unica eccezione. C itroviamo di fronte a una mancanza di equità evidente, che penalizza Pantelleria". La nota del sindaco richiama gli obblighi previsti dal decreto ministeriale del 9 maggio 2022, dall'allegato tecnico e dalla convenzione tra Enac. "In questi casi - dice il sindaco - la compagnia aerea in presenza di un riempimento, verificabile dai sistemi di vendita, superiore all'80% dei posti disponibili, è tenuta ad attivare voli supplementari o utilizzare aeromobili di capacità superiore". Il primo cittadino evidenzia un ulteriore elemento di criticità, ossia la proposta di effettuare voli con scalo a Lampedusa, condividendo la già residua capacità offerta tra ledue isole. "Questo significa allungare i tempi di viaggio a oltre due ore e ridurre ulteriormente i posti disponibili per Pantelleria" - prosegue il sindaco - con una suddivisione cosìsbilanciata si passa a un'offerta di 3.696 posti circa perLampedusa contro appena 594 posti per Pantelleria. È una situazione non più sostenibile."