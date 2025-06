Stuprata nel carcere di Ferrara da 4 detenuti

Sarebbe stata attirata con la scusa di un caffè, aggredita e violentata da un gruppo di quattro detenuti.

Lo ha denunciato il 24 giugno una transgender 43enne, da aprile ristretta nel carcere di Ferrara. Sulla denuncia la Procura ferrarese ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, e anche l'istituto penitenziario ha avviato un accertamento interno.

L'episodio, ancora da chiarire, accende un faro sulla condizione di questo tipo di detenute, l'ennesimo per il sistema carcerario italiano, nell'ultimo periodo: "Come è stato possibile - ha domandato la garante comunale Manuela Macario - metterla in un istituto per soli uomini e non adeguato alle sue esigenze? Una vergogna, un fatto gravissimo, segno di grande cecità e ignoranza delle istituzioni".