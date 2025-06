L'incendio al Centro direzionale di Napoli, accorgimenti dell'Asp ai cittadini

Dopo l'incendio divampato ieri pomeriggio nei pressi del Centro Direzionale di Napoli, il Centro coordinamento soccorsi riunitosi in Prefettura, in attesa dei dati Arpac, ha reso noto alcune indicazioni alla cittadinanza da parte dell'Asl Napoli 1 Centro.

In particolare, si raccomanda a tutte le persone residenti e ai lavoratori presenti sul territorio interessato dall'incendio di: - evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all'aperto fino al perdurare dell'emergenza; - lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli; - chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l'esterno; - spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell'aria.

Se si dovesse essere in prossimità del fumo: - coprire naso e bocca con un panno umido; - cercare riparo immediatamente al chiuso, evitando di respirare profondamente.

Si raccomanda inoltre di evitare di stazionare all'aperto (balconi, terrazzi) per visionare anche in lontananza la nube perché per effetto dei venti si potrebbero verificare effetti irritativi all'apparato respiratorio; di evitare di porre all'aria aperta indumenti da asciugare.

Tutte le persone che in queste ore dovessero avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratore sono invitate a contattare immediatamente un medico o a rivolgersi a un Pronto Soccorso.

Si raccomanda infine a tutti i datori di lavoro di sedi insistenti sul territorio interessato di adottare tutte le precauzioni per tutelare la salute dei lavoratori, in attesa di ricevere ulteriori dati da parte dell'Arpac.