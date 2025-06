Mare mosso, 49enne annega nel nord del Barese

Un uomo di 49 anni è annegato nella tarda mattinata a Margherita di Savoia, nel nord Barese.

A quanto si apprende, a causa del mare particolarmente mosso, il 49enne sarebbe finito sott'acqua e sarebbe andato in arresto cardiaco.

L'equipe sanitaria di Zapponeta (Foggia) che è intervenuta ha solo potuto constatarne il decesso.

Un 20enne, invece, sempre a Margherita di Savoia, è stato salvato nonostante i sintomi di annegamento. Soccorso dal personale del 118 della Asl Bat è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'annegamento odierno arriva a pochi giorni dalla morte di un 13enne, sempre a Margherita di Savoia, che lo scorso 21 giugno è deceduto dopo essere stato salvato dalle onde: elitrasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo, è morto poco dopo il suo arrivo.