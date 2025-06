Catania, rapina farmacia con una bottiglia rotta: arrestato dai 'falchi'

Un 44enne è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Catania accusato di aver rapinato una farmacia in via Plebiscito. L'uomo si è presentato come un cliente qualunque per poi, all'improvviso, passare dall'altra parte del bancone e tirare fuori una bottiglia in vetro rotta, minacciando la farmacista per farsi consegnare il denaro presente in quel momento in cassa, tutto ciò davanti ad una cliente, in attesa di ricevere il farmaco richiesto. Al rifiuto della dottoressa, il rapinatore ha nuovamente puntato il collo di bottiglia contro la farmacista, che, a quel punto, ha aperto il registratore di cassa.

L'uomo ha, quindi, arraffato le banconote presenti in quel momento, appena 20 euro, per poi andare via.

Gli agenti dopo aver acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricavare un preciso identikit dell'uomo, che peraltro ha agito a volto scoperto. Inoltre, grazie alle testimonianze raccolte e all'analisi incrociata di altre immagini registrate dagli impianti presenti nella zona, i poliziotti sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del rapinatore verso via Cristoforo Colombo e lo hanno così intercettato in una strada limitrofa a via Plebiscito, dove è stato bloccato e arrestato in flagranza per il reato di rapina aggravata. L'uomo ha detto ai poliziotti di essersi disfatto del collo di bottiglia rotta nel tragitto e di aver usato i 20 euro per pagare un debito contratto con un pusher per l'acquisto di sostanza stupefacente di cui ha dichiarato di fare uso. Informato il PM di turno, per l'uomo è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip. Il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti del 44enne l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.