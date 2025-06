Immigrazione, a Pozzallo veglia penitenziale in memoria delle vittime del mare

Una veglia penitenziale in memoria delle vittime in mare: si svolgerà venerdì 4 luglio, alle 20,30, all'anfiteatro Pietre Nere, a Pozzallo. L'iniziativa della Diocesi di Noto, caldeggiata dal direttore della Caritas, don Paolo Catinello, intende rendere omaggio a migliaia di persone i cui sogni di una vita dignitosa sono naufragati in fondo al Mediterraneo, un mare diventato un cimitero, oltre che monito vergognoso per chi avrebbe dovuto accogliere e non lo ha fatto, o, peggio ancora, per quei mercanti di uomini che, spesso, riescono a sfuggire ai rigori della legge. La veglia penitenziale vuole anche far riflettere sul fenomeno dell'immigrazione che tocca, sempre di più, le istituzioni italiane.