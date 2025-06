Il Melone di Licata punta all’IGP: riunione costitutiva del Comitato Promotore

Si è svolta, presso il Ristorante Sombrero di Licata, la riunione costitutiva del Comitato Promotore per il riconoscimento del Melone di Licata come Indicazione Geografica Protetta (IGP). All’incontro hanno partecipato numerose aziende agricole del territorio, unite dall’obiettivo comune di valorizzare e tutelare uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale. Durante l’assemblea sono stati eletti i componenti del direttivo che guideranno il comitato nelle prossime fasi di lavoro. Domenico Raneri è stato nominato presidente, Aurelio Boncoraglio segretario e Salvatore De Caro tesoriere.

Il Comitato Promotore si pone come obiettivo principale l’ottenimento del prestigioso riconoscimento IGP per il Melone di Licata, puntando a sottolinearne la qualità, la tipicità e la storia, oltre a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio agrigentino.

«L’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta rappresenta una straordinaria opportunità per le aziende agricole di Licata e per l’intero comparto agroalimentare locale», ha dichiarato il neo presidente Domenico Raneri. «Siamo determinati a lavorare con passione e unità per raggiungere questo importante traguardo.»

Anche il segretario Aurelio Boncoraglio ha auspicato che tutte le aziende del territorio siano coese e propositive in questo percorso, che presenterà sicuramente degli ostacoli ma con la determinazione e la tenace che contraddistingue gli operatori sapranno di certo superare e in modo celere e raggiungere l’obiettivo finale.

Il comitato sta coinvolgendo tutte le realtà agricole interessate a partecipare attivamente e a sostenere questa iniziativa, contribuendo così alla crescita e alla valorizzazione delle eccellenze siciliane.