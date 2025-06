Giovani bagnini al Lido di Morghella salvano 2 bagnanti in difficoltà

Mare di risacca pericoloso anche per chi sa nuotare. Due giovani bagnini di Portopalo sono diventati, senza volerlo, supereroi. Nel Lido di Morghella, tra Pachino e Portopalo, sono riusciti a mettere in salvo due bagnanti che erano in difficoltà. La sindaca di Portopalo, Rachele Rocca scrive sui social:" l nostro più sentito ringraziamento e orgoglio per Nicoló Carrese e Pietro Grinato, due giovani concittadini che, con prontezza e coraggio, hanno salvato due bagnanti in difficoltà al Lido Morghella mentre erano in servizio come bagnini. Un gesto che dimostra non solo professionalità, ma anche un grande senso di responsabilità e altruismo. Siete l’esempio migliore della nostra gioventù: preparata, attenta, capace di fare la differenza quando conta davvero. Grazie ragazzi.

(Nella foto a sinistra Nicolò Carrese e Pietro Grinato)